У Абромавичуса похвастались: ТОП-100 госкомпаний за девять месяцев заработали 2,2 миллиарда

Прибыль ТОП-100 государственных компаний Украины в январе-сентября 2015 года составила 2,2 млрд грн против убытка в размере 66,5 млрд грн за аналогичный период 2014 года.

Соответствующая информация содержится в отчете, опубликованном на сайте Министерства экономического развития и торговли.

Согласно документу, такой результат был достигнут благодаря улучшению показателей деятельности Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины": за 9 месяцев 2015 года компания получила прибыль в 0,2 млрд грн, в том числе, благодаря увеличению тарифов для населения и промышленности, которое состоялось в рамках перехода к рыночным ценам на природный газ. При этом результат "Нафтогаза" не учитывает списания безнадежной задолженности, которое состоится в конце года.

Согласно отчету, в январе-сентябре прошлого года показатели чистой прибыли выросли во всех отраслях, кроме угледобычи и машиностроения. Кроме "Нафтогаза”, лучшую динамику роста доходности показал "Энергоатом", закончив 9 месяцев 2015 года с прибылью в 1,3 млрд грн, после убытка в 3,8 млрд грн за соответствующий период 2014 года. Лидерами в своих отраслях по динамике роста доходности по сравнению с соответствующим периодом прошлого года стали: "Укрэнерго" - чистая прибыль 0,4 млрд грн (против чистого убытка в 0,4 млрд грн), "Турбоатом" - прибыль 1,3 млрд грн (против убытка в 0,8 млрд грн), Администрация морских портов Украины - прибыль 3,5 млрд грн (против убытка в 1,2 млрд грн), Аграрный фонд - прибыль 0,7 млрд грн (против убытка в 0,5 млрд грн) и Одесский припортовый завод с прибылью в 0,2 млрд грн (против убытка в 0,2 млрд грн).

По состоянию на 30 сентября 2015 года, общая балансовая стоимость активов госпредприятий в Украине составляла 926 млрд грн, что почти на 45% больше, чем по состоянию на конец 3-го квартала 2014 года. Увеличение произошло, в основном, в результате роста балансовой стоимости активов предприятий нефтегазовой промышленности, а именно путем переоценки стоимости основных средств «Нафтогаз Украины», которая выросла с 231 млрд грн до 488 млрд грн.

За первые 9 месяцев 2015 года общий уровень долговых обязательств ТОП-100 госкомпаний Украины вырос на 26,7% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года, и составил 145 млрд грн. Общее соотношение долговых обязательств к собственному капиталу компаний из списка ТОП-100 уменьшилось с 36% до 24%.

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Как сообщал УНИАН, убыток ТОП-100 государственных компаний Украины в январе-июне 2015 года сократился на 87% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года - до 5,8 млрд грн.

При этом убытки всех государственных компаний в 2015 году, по предварительным данным, сократились на 86% - до 16 млрд грн.