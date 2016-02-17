Гривня "отвоевала" у доллара и евро еще пару копеек

В среду, 17 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 26,67/26,77 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,6990/29,8080 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3440/0,3460 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:30 установился на уровне 26,7234 грн/долл., к этому часу заключено 157 сделок на сумму 51,38 млн долл.