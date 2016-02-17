Государственный "Укрэксимбанк" прекратит обслуживание розничного и микробизнеса

Государственный "Укрэксимбанк" в рамках ключевых показателей эффективности для системных государственных банков выйдет из сферы обслуживания розничного и микробизнеса в среднесрочной перспективе, до 2019 года включительно, сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

Как отмечается в разработанной Минфином и утвержденной Кабинетом министров Стратегии реформирования государственного банковского сектора, в этот период банк должен выйти на безубыточную деятельность, а также достигнуть рыночных ориентиров по показателям прибыли, рентабельности капитала (ROE) и эффективности затрат (CIR).

Кроме того, среди качественных показателей развития банка приведение системы риск-менеджмента в соответствие с требованиями Национального банка Украины в 2016 году и внедрение внутреннего процесса оценки достаточности капитала ICAAP в 2017 году, а также достижение целевого состояния развития операционной модели.

В рамках стратегии государство рассмотрит коммерческую целесообразность в отношении деятельности "Укрэксимбанка" в качестве банковского канала для направления в экономику финансирования, полученного от наднациональных органов, а также формирование центра поддержки экспорта и установки операционного взаимодействия между "Укрэксимбанком" и Агентством по страхованию экспортных рисков (в случае его создания).

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Как сообщал УНИАН, государство через Министерство финансов владеет тремя из крупнейших по объему активов финучреждениями - "Укрэксимбанком", "Ощадбанком" и "Укргазбанком", а также "Украинским банком реконструкции и развития", "Земельным банком" и санационным "Родовид Банком".

В рамках утвержденной правительством стратегии для государственных банков, Минфин анонсировал поэтапный выход из их капитала. В том числе приватизация двух крупнейших государственных банков - "Ощадбанка" и "Укрэксимбанка" - начнется в середине 2018 года, когда правительство планирует продать 20% акций этих банков. Также Минфин намерен полностью выйти из капитала остальных госбанков, в том числе путем их ликвидации, уже до конца 2017 года.

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"Укрэксимбанк" работает на рынке Украины с 1992 года и является одним из крупнейших финучреждений по объему активов. 100% акций банка принадлежат государству. В январе-сентябре 2015 года банк получил 8,330 миллиарда гривень убытка. Данные годовой финансовой отчетности пока не обнародованы.