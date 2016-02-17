"Дочка" российского ВЭБа "Проминвестбанк" установил лимит на снятие наличных в банкоматах

На снятие наличных в банкоматах «Проминвестбанка» установлен лимит на уровне 1 тыс. грн/сутки. Об этом рассказал представитель банка, сообщает «Дело».

"По обычным картам лимит составляет 1 тыс. грн/сутки, по картам премиум-класса — 3 тыс. грн", — сказал он.

Такие меры источник назвал временными и связанными с техническими проблемами.

В ходе пресс-конференции 16 февраля член правления, директор по корпоративному бизнесу «Проминвестбанка» Владислав Кравец сообщил о том, что такой лимит был установлен с целью пополнения страховых депозитов в Visa и MasterCard.

"Как только будет подтверждение со стороны платежных систем о получении денег, а это вопрос одного дня, такой лимит будет снят", — сказал Кравец.

Ранее российский "Внешэкономбанк" сообщил о том, что рассмотрит вопрос докапитализации дочернего «Проминвестбанка» на 20 млрд грн до конца нынешней недели.

9 декабря 2015 года НБУ решил выделить «Проминвестбанку» рефинансирование на 200 млн грн.

99,4% акциями ПИБа владеет российский "Внешэкономбанк".

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По состоянию на 1 октября 2015 года по размеру активов (55,885 млрд грн) «Проминвестбанк» занимал 4-е место среди 122 действовавших финучреждений.