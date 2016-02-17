Порошенко подписал закон об электронных госзакупках

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О публичных государственных закупках", принятый парламентом в окончательной редакции 4 февраля текущего года.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, закон предполагает распространение системы электронных закупок на базе платформы Prozorro на весь массив государственных тендеров, стоимость которых превышает 200 тысяч гривень для товарных закупок или 1,5 миллиона гривень для заказа работ.

"Закон обеспечивает распространение системы электронных закупок в течение 2016 года в два этапа: с 1 апреля - для центральных органов власти, с 1 августа - для остальных заказчиков", - сообщили в пресс-службе.

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Как сообщал УНИАН, система электронных закупок Prozorro работает в пилотном режиме с февраля прошлого года и обрабатывает чуть более 2% всех госзакупок в стране. На конец 2015 года в системе участвовало более 2200 госкомпаний, которые провели около 37 тысяч тендеров. Общая сумма зарегистрированных тендеров составила около 7 миллиардов гривень. Экономия на конец прошлого года составляла 12% от суммы тендеров, или более 500 миллионов гривень.

Министерство экономического развития и торговли ожидает ратификации до конца февраля соглашения Всемирной торговой организации о государственных закупках (WTO GPA), дающее доступ украинскому бизнесу к рынку госзакупок других стран объемом 1,7 триллиона долларов.

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Кроме того, Минэкономразвития совместно с ведущей консалтинговой компанией PricewaterhouseCoopers (Pwc) разработает пилотный проект участия украинского бизнеса в государственных закупках стран, заключивших соглашение Всемирной торговой организации о госзакупках (GPA).

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Украина в ноябре прошлого года присоединилась к соглашению ВТО о госзакупках. После ратификации договора (ожидается в феврале) украинские компании получат доступ к рынкам госзакупок 45 стран, включая США, Канаду, Тайвань, Израиль, Японию, Южную Корею и др. Общий объем рынка GPA превышает 1,7 триллиона долларов.