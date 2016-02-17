В Украине с начала года выросла безработица

Уровень безработицы в Украине в январе 2016 года вырос по сравнению с декабрем 2015 года на 3,6%, в абсолютных цифрах - на 17,8 тыс. человек, до 508,6 тыс. человек против 490,8 тыс. месяцем ранее, сообщила Государственная служба статистики.

Как и месяцем ранее количество зарегистрированных безработных составило 1,9% населения трудоспособного возраста.

Количество безработных, получающих пособие, выросло более чем на 16 тыс. человек – до 414,4 тыс. человек. При этом средний размер пособия составил 1516 грн против 1444 грн в декабре прошлого года. Получили работу в январе 3,5% зарегистрированных безработных.

В Госстате отметили, что все данные приводятся без учета АР Крым и зоны проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщал УНИАН, уровень безработицы в Украине, рассчитанный по методологии Международной организации труда, в третьем квартале 2015 года снизился до 9,4% по сравнению с 9,6% по итогам первого полугодия 2015 года.

По итогам 2014 года уровень безработицы в Украине, согласно методологии МОТ, составил 9,7%. В 2015 году, по ранее оглашенным прогнозам МОТ и Международного валютного фонда, безработица в Украине может вырасти до 11,5%.

По данным Фонда общеобязательного государственного страхования на случай безработицы, количество украинцев, не имеющих постоянной работы либо являющихся скрытыми безработными, составляет порядка 5 млн человек.