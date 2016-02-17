Центробанк России связал скачки курса рубля с местью уволенного банкира

Колебания курса рубля в России в феврале 2015 года, вызванные хакерской атакой на трейдинговую систему «Энергобанка», могут быть связаны с местью уволенного сотрудника финансовой организации.

Об этом сообщил первый заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Швецов, передает РИА Новости.

«Все вы слышали историю, когда один банк из Татарстана проводил странные операции на Московской бирже с иностранной валютой. Было очень много расследований, мы расследовали этот инцидент, сам банк расследовал инцидент, приглашалась внешняя фирма. В результате бенефициар не выявлен», – пояснил Швецов.

По словам представителя ЦБ, «это была атака, скорее всего, месть за увольнение одного из сотрудников». Швецов отметил, что подвергшийся кибератаке банк потерял несколько сотен миллионов рублей, но не было установлено, что кто-то эти средства получил.

27 февраля 2015 года в ходе торгов на Московской бирже курс доллара в течение 15 минут колебался почти на пять рублей в сторону снижения и повышения. Позднее в «Энергобанке» сообщили, что его компьютерная система была взломана и неустановленные лица «совершили неправомерные сделки» по покупке и продаже валюты. Свои потери банк оценил в 243 млн рублей.

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В апреле прошлого года в компании Group-IB, которая специализируется на предотвращении и исследовании киберпреступлений, подтвердили, что скачки валютного курса действительно были связаны с действиями хакеров, использовавшими для атаки на трейдинговую систему банка вирус под названием Corkow Trojan, пишет Slon.ru.

В начале февраля 2016 года в Group-IB сообщили, что «Энергобанк» стал не единственной жертвой вируса Corkow среди российских финорганизаций. Какие еще банки подверглись атаке хакеров, в компании не уточнили.

16 февраля в ЦБ заподозрили, что российские банки прикрываются хакерскими атаками для вывода средств, а также для сокрытия предыдущих незаконных операций. В регуляторе призвали кредитные учреждения больше заботиться об информационной безопасности.