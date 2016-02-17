ПриватБанк станет крупнейшим в Украине банком для выплат зарплат бюджетникам

ПриватБанк полностью соответствует утвержденным правительством критериям отбора уполномоченных банков для обслуживания выплат зарплат госпредприятий, бюджетных организаций и социальной помощи. Как говорится в официальном сообщении банка, ПриватБанк является уполномоченным банком по обслуживанию бюджетных организаций с 2005 года. На сегодняшний день платежные карты ПриватБанка для получения зарплат и социальной помощи уже выбрали более 3 миллионов бюджетников.

«Наш банк полностью соответствует новым критериям отбора уполномоченных банков для обслуживания бюджетных организаций, в том числе и в части инвестирования в государственные бумаги, которое будет обеспечено банком в установленные регулятором сроки, – заявил Председатель Правления ПриватБанка Александр Дубилет. – Новые правила дают людям возможность самостоятельного выбора банка для получения своей зарплаты, и наши удобные продукты и технологии, опыт обслуживания бюджетных организаций станут неоспоримыми преимуществами для клиентов тех банков, которые не смогут соответствовать новым критериям или просто не обеспечивают качественного обслуживания».

Как отмечают в ПриватБанке, сегодня банк выплачивает заработную плату работникам более 27 тысяч бюджетных организаций. Чтобы обеспечить возможность свободного выбора людьми обслуживающего банка, ПриватБанк разработал специальную услугу, которая позволяет бухгалтерам госпредприятий и бюджетных организаций зачислять зарплату на карты разных банков с помощью одной ведомости.