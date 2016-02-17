Иностранные инвестиции в Украину за год сократились на 5% за счет девальвации гривни

Объем прямых иностранных инвестиций в экономику Украины (акционерный капитал нерезидентов) на 31 декабря 2015 года составил 43,371 миллиарда долларов, что на 2,373 миллиарда долларов, или на 5,19%, ниже показателя на начало года на уровне 45,745 миллиарда долларов.

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, снижение объема инвестиций за год обусловлено курсовой разницей, за счет чего акционерный капитал снизился на 5,024 миллиарда долларов, в то время как отток акционерного капитала оказался незначительным и составил 891,3 миллиона долларов, и при этом поступило 3,764 миллиарда долларов новых инвестиций.

В сообщении отмечается, что инвестиции в течение 2015 года поступали из 134 стран мира. Основными инвесторами Украины, на которых приходится 83% общего объема инвестиций, оставались Кипр, Нидерланды, Германия, Российская Федерация, Австрия, Великобритания, Британские Виргинские Острова, Франция, Швейцария и Италия.

Большая часть инвестиций в объеме 13,280 миллиарда долларов, или 30,6% от общего объема, приходится на украинскую промышленность.

Задолженность украинских предприятий по кредитам и займам перед прямыми инвесторами на 31 декабря 2015 года составила 7,824 миллиарда долларов, общий объем прямых инвестиций, включая акционерный капитал и долговые инструменты, - 51,196 миллиарда долларов.

Объем прямых инвестиций (акционерного капитала) из Украины в экономику стран мира на 31 декабря 2015 года составил 6,210 миллиарда долларов. Прямые инвестиции из Украины поступали в 47 стран мира, в том числе наибольшая доля приходится на Кипр (93,7%).

Требования украинских прямых инвесторов по долговым инструментам к предприятиям за рубежом на 31 декабря составили 217,1 миллиона долларов, общий объем прямых инвестиций с учетом акционерного капитала и долговых инструментов – 6,427 миллиарда долларов.

Госстат напоминает, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Также в сообщении отмечается, что данные о прямых инвестициях в Украину и из Украины являются предварительными и используются Национальным банком для составления платежного баланса и определения международной инвестиционной позиции.

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Как сообщал УНИАН, объем прямых иностранных инвестиций в экономику Украины на 1 октября 2015 года составил 43,949 миллиарда долларов, что на 1,807 миллиарда долларов, или на 3,95%, ниже показателя на начало года.

Официальный курс гривни к доллару США на конец 2015 года составил 24,00 гривни/доллар, и таким образом национальная валюта в прошлом году подешевела на 8,24 гривни, или в 1,5 раза, по сравнению с итоговым показателем предыдущего года на уровне 15,77 гривни/доллар.

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Объем прямых иностранных инвестиций в экономику Украины за 2014 год за счет девальвации гривни снизился на 19,5% – до 45,916 миллиарда долларов.