Россия подала в лондонский суд на Украину из-за $3 миллиардов "долга Януковича"

Министерство финансов России подало иск к Украине в Высокий суд Лондона, обвинив Украину в невыплате кредита в 3 миллиарда долларов, сообщает ВВС со ссылкой на заявление российского министра финансов Антона Силуанова.

Речь идет о долге по выпущенным в конце 2013 года украинским еврооблигациям на 3 миллиарда долларов, которые были выкуплены Россией.

Силуанов заявил, что "Киев должен был погасить долг 21 декабря 2015 года, а 31 декабря истек льготный период для урегулирования спора".

"Украина оказалась не готова вести переговоры по урегулированию долга в духе доброй воли", - сказал он.

Российский министр считает, что судебный процесс в Лондоне будет открытым и прозрачным.

"Считаю, судебный процесс в Английском суде будет открытым и прозрачным, и защита прав Российской Федерации как кредитора будет осуществляться независимым, авторитетным судом, который беспристрастно рассмотрит спор между двумя суверенами, касающийся неисполнения долговых обязательств по еврооблигациям", - отметил он.

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17 декабря совет директоров Международного валютного фонда признал официальный статус долга Украины перед Россией по евробондам.

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На следующий день премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил о введении моратория на выплату долга перед Россией, после чего министр финансов России Антон Силаунов сообщил, что Москва обжалует неуплату долга в суде, если он не будет погашен до 31 декабря.