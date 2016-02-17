Гривня на межбанке упала почти на 30 копеек

В среду, 17 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,90/27,05 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,9260/30,0900 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3510/0,3530 гривни/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,7237 гривни/доллар, к этому часу заключена 521 сделка на сумму 273,08 миллиона долларов.