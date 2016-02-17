Нацбанк укрепил официальную гривню до 26,72 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 18 февраля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2672,3709 (17 февраля – 2701,9798)

100 EUR – 2975,9522 (17 февраля – 3017,0306)

10 RUR – 3,4327 (17 февраля – 3,5438)

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Как сообщал УНИАН, в среду, 17 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,90/27,05 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,9260/30,0900 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3510/0,3530 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,7237 гривни/доллар, к этому часу заключена 521 сделка на сумму 273,08 миллиона долларов.