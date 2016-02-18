Moody's снова понизило прогноз по экономике России

Международное рейтинговое агентство Moody's опубликовало доклад, в котором сообщается о том, что в рамках пересмотра прогноза для стран G20 был ухудшен прогноз динамики экономического развития Российской Федерации на 2016 год, сообщает Прайм.

"Как следует из документа, прогноз ВВП РФ опустился до снижения на 2,5%", - говорится в сообщении.

Агентство называет в качестве главных причин изменения прогноза по России в сторону ухудшения отрицательное влияние нестабильной ситуации на нефтяном рынке, а также текущий курс политики государства.

"Снижение цен на нефть, а также дополнительное ужесточение фискальной политики в целях сдерживания динамики государственного долга являются причиной для пересмотра (прогноза по ВВП - ред.) для России", - сообщает Moody's.

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Как отмечают аналитики агентства, перспективы развития ухудшились и для мировой экономики в целом: она не сможет набирать обороты в течение следующих 2016-2017 годов из-за замедления развития в КНР, низких цен на энергоносители, а также введение более жестких условий кредитования в некоторых странах мира.