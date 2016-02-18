S&P понизило рейтинги Саудовской Аравии и Бразилии из-за дешевой нефти

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) понизило рейтинги ряда нефтедобывающих стран, отметив в своих обзорах на то, что обвал нефтяных цен оказался более серьезным, чем аналитики агентства ожидали ранее, сообщает Газета.ru.

В результате рейтинговое агентство пересмотрело суверенный рейтинг Саудовской Аравии на две ступени вниз до А-, Омана - до ВВВ-, Бахрейна до ВВ. По рейтингам трех стран дан прогноз "стабильный".

Рейтинг Бразилии снижен до ВВ с негативным прогнозом. По всем рейтингам прогноз "негативный".

До последней ступени инвестиционного уровня снижен рейтинг Казахстана: с ВВВ до ВВВ-. Прогноз по рейтингу - "негативный".

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Ранее сообщалось, что ухудшило прогноз на стоимость нефти Brent до 40 долларов за баррель.