Гривня на межбанке укрепилась сразу на 40 копеек

В четверг, 18 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:30 установились на уровне 26,75/26,90 гривни/доллар, сообщает Ukrdealing.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,7781/29,9423 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3546/0,3569 гривни/рубль.

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Как сообщалось ранее, Национальный банк Украины установил на 18 февраля официальный курс гривни к доллару на уровне 26,72 за доллар.