ОЭСР понизила прогноз роста мировой экономики

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ухудшила прогноз роста мирового ВВП на текущий год на 0,3 процентного пункта по сравнению с ноябрьской оценкой - до 3%, свидетельствует промежуточный февральский прогноз организации, сообщает Прайм.

"Ожидания на 2017 год также ухудшены на 0,3 процентного пункта – до 3,3%. В прошлом году мировой ВВП, по оценке ОЭСР, вырос на 3%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прогноз роста ВВП США на текущий год снижен сразу на 0,5 процентного пункта – до 2%, на 2017 год - на 0,2 пункта, до 2,2%. В 2015 году экономика США выросла на 2,4%.

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Оценка роста ВВП Китая на текущий и следующий годы осталась неизменной – 6,5% и 6,2% соответственно. В прошлом году рост экономики Китая, по данным ОЭСР, составил 6,9%.