Гривня на межбанке укрепилась еще на 50 копеек

В четверг, 18 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов укрепились до 26,18/26,40 гривни/доллар по сравнению с 26,90/27,05 гривни/доллар на открытии торгов, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,1220/29,3670 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3480/0,3510 гривни/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:30 установился на уровне 26,5736 гривни/доллар, к этому часу заключена 271 сделка на сумму 110,99 миллиона долларов.