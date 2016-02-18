В Минфине заявили о готовности к суду с Россией по $3 миллиардам "долга Януковича"

Украина намерена и полностью готова решительно отстаивать свои интересы в урегулировании вопроса долга по российским бондам в 3 миллиарда долларов, который был выдан правительству Януковича в 2013 года, в английском суде.

Об этом говорится в комментарий Министерства финансов по поводу заявления министра финансов Российской Федерации Антона Силуанова относительно подачи Россией иска против Украины о взыскании указанного долга.

"Комментируя вчерашнее публичное заявление министра финансов Российской Федерации Антона Силуанова, Министерство финансов Украины подтверждает, что компания The Law Debenture Trust Corporation PLC, доверитель (траста) кредитора по еврооблигациям со сроком погашения в декабре 2015 года, формально начала производство в Высоком суде Англии. Украина намерена и полностью готова решительно отстаивать свои интересы по вопросу данных еврооблигаций в английском суде", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 18 декабря 2015 года Украина, в соответствии с действующим законодательством и ранее принятыми на себя обязательствами по выполнению долговых операций, объявила мораторий на выплату всех долгов перед Российской Федерацией, включая долг, взятый правительством Януковича-Азарова в 2013 году в объеме 3 миллиарда долларов, а также долги госхолдинга "Укравтодор" и Конструкторского бюро "Южное" перед российскими банками. Общая сумма долга, попавшего под мораторий, превысила 3,58 миллиарда долларов.

Долг в 3 миллиарда долларов был признан официальным долгом специальным решением ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда.

Выплаты по этим долгам останавливаются до момента принятия предложений Украины по реструктуризации или принятия соответствующего судебного решения.

Мораторий вступил в силу 20 декабря 2015 года. Кабинет министров разрешил Министерству юстиции нанять юристов для защиты интересов страны в случае возникновения споров по облигациям, выпущенным в 2013 году.

30 декабря 2015 года Кабинет министров Украины подтвердил свое решение ввести мораторий на выплату долга перед Российской Федерацией в объеме 3 миллиарда долларов. Решение правительства было обусловлено тем, что Россия отказалась реструктуризировать этот долг.

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Вместе с тем, 13 января текущего года Министерство финансов Украины договорилось со Сбербанком России о принципах реструктуризации кредитов "Укравтодора" и государственного предприятия "Конструкторское бюро "Южное" им. М. К. Янгеля", которые были гарантированы государством.