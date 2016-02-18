Украина возглавила список стран по росту экономики в 4-м квартале, худший результат в России

Украина возглавила список стран по показателю роста экономики в 4-м квартале 2015 года, продемонстрировав рост ВВП в 6,1% по сравнению с 4-м кварталом 2014 года.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил руководитель аналитического подразделения группы «ICU» Александр Вальчишен.

«Четвертый квартал оказался весьма удачным для экономики», - отметил эксперт, добавив, что речь идет о сравнительном показателе роста реального ВВП квартал к кварталу с учетом сезонного фактора.

По расчетам ICU, худший квартальный показатель продемонстрировала Россия, имея падение ВВП на 2,8%. Экономика США, по версии «ICU», прибавила 0,7%, Великобритании - 2%. Наши соседи - Польша, Словакия и Венгрия - «выросли» на 4,1-4,5% по итогам 4-го квартала 2015 года.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики Украины, падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в четвертом квартале 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года замедлилось до 1,2% с 7,2%, зафиксированных кварталом ранее. По сравнению с предыдущим, третьим кварталом, в четвертом квартале ВВП с учетом сезонного фактора вырос на 1,5%.

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В целом по году официальных данных динамики ВВП не публиковали, однако заместитель министра экономического развития и торговли Украины Юлия Ковалив сообщала, что Минэкономразвития оценивает падение ВВП в 2015 году в 10%.