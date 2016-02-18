Нацбанк лишил три компании лицензий на валютные операции

Национальный банк Украины отозвал генеральные лицензии на осуществление валютных операций трех финансовых компаний, сообщается на сайте регулятора.

Согласно сообщению, НБУ отозвал лицензии компаний «Эксперт», «Центральный брокер», «Тект-Трейд», причина отзыва лицензии не уточняется.

Читайте такжеВ Украине за год количество валютных обменников выросло на 70%

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины ужесточил требования к небанковским пунктам обмена валют. Регулятор обязал такие небанковские финансовые учреждения предоставлять информацию о структуре собственности, повысил требования к минимальному размеру собственного капитала пунктов обмена валют.

Капитал небанковского финучреждения до 1 июля 2016 года должен составлять не менее 20 млн грн, если количество структурных подразделений не превышает 100. Каждое дополнительное увеличение их количества на 50 единиц требует увеличения капитала на 5 млн грн.