Борьба с отмыванием доходов: НБУ расширил полномочия инспекторов при проверках банков

Национальный банк Украины расширил полномочия инспекторов при осуществлении ими выездных проверок.

Соответствующие изменения в Порядок организации и проведения проверок по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма утверждены постановлением правления Нацбанка №88.

В частности, регулятор предоставил членам инспекционной группы во время проведения выездной проверки по вопросам соблюдения требований законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов право полного доступа к автоматизированным системам, которые обеспечивают финансовый мониторинг, к системам банковских операций и информационным ресурсам для просмотра операций финучреждения и его клиентов по всем счетам. Членам инспекции предоставлена возможность получения выписок по счетам, оборотно-сальдовой ведомости и других отчетов за период, который подлежит выездной проверке, а также доступа к анкетам клиентов банка с изменениями и дополнениями.

"Постановление принято с целью усовершенствовать порядок проведения Нацбанком проверок и надзора по вопросам соблюдения банками, их подразделениями, филиалами иностранных финучреждений, небанковскими финансовыми учреждениями – резидентами, которые являются платежными организациями или членами или участниками платежных систем, их подразделениями, в части предоставления ими финансовой услуги перевода денег на основании соответствующих лицензий, в частности Нацбанка (кроме операторов почтовой связи), требований законодательства о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения", - говорится в сообщении на сайте регулятора.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла в первом чтении закон о продлении моратория на проверки бизнеса до 30 июня 2016 года.

За время действия предыдущего моратория, действовавшего с апреля 2014 года по июль 2015 года, количество плановых проверок сократилось на 83%, внеплановых – на 44%, а также количество финансовых санкций к юридическим лицам сократилось в 4 раза, к физлицам – в 8 раз.

Совет бизнес-омбудсмена по состоянию на 22 декабря 2015 года получил 571 жалобу бизнеса на действия государственных органов. При этом 213 жалоб были отклонены по формальным причинам, по 179 жалобам начаты расследования, 129 расследований закончены и по их результатам вынесены решения, а еще 50 жалоб находятся в процессе рассмотрения.