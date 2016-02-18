Гривня закрыла межбанк на отметке 26,35 за доллар

В четверг, 18 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,20/26,35 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,0740/29,2370 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3460/0,3490 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,4623 грн/долл., к этому часу заключена 641 сделка на сумму 502,15 млн долл.