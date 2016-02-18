У Путина раздули антикризисный план до более $11 миллиардов, но денег на все не нашли

Общая стоимость антикризисного плана российских властей, сменившего название на план поддержки экономики, составит 880 миллиардов рублей (11,3 млрд долл.), но источники финансирования на весь объем пока не найдены, пишет Рейтер.

"В целом объем мероприятий, который предполагается, финансово стоит порядка 880 миллиардов рублей. Часть этих средств учтена в действующем законе о федеральном бюджете", - сказал министр экономического развития Алексей Улюкаев, презентовавший план на заседании правительства в четверг.

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Источники финансирования мероприятий заложены в действующий бюджет-2016, ими также станут неиспользованные остатки бюджета-2015, замороженные пенсионные накопления граждан, резервы правительства, ФНБ в части обещанных РЖД инвестиций, для оставшейся части мероприятий еще предстоит определиться с деньгами.

"В нашем плане 185 миллиардов рублей отнесено к позициям, которые предполагается профинансировать непосредственно из антикризисного фонда и остатков бюджета", - сказал Улюкаев.

"Мы договаривались у вас, Дмитрий Анатольевич (Медведев), что предельный размер этих средств - это 250 миллиардов рублей - наверное, есть возможности при подготовке поправок к закону о бюджете изыскать дополнительные средства. Сейчас главное - с приоритетами определиться", - сказал Улюкаев, обращаясь к премьер-министру.

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Власти РФ постепенно увеличивают общий объем плана: по состоянию на 8 февраля его стоимость составляла 827,42 миллиарда рублей, в предыдущей версии - 737 миллиардов рублей.