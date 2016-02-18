НБУ сегодня купил у банков более $22 миллионов

Средневзвешенный курс аукциона составил 26,4608 грн/долл.

Национальный банк Украины на валютном аукционе 18 февраля купил у банков 22,2 млн долл., средневзвешенный курс аукциона составил 26,4608 грн/долл., сообщается на сайте регулятора. Читайте такжеГривня закрыла межбанк на отметке 26,35 за доллар Согласно сообщению, всего банки подали заявки на продажу 25,5 млн долл. Минимальный курс, предложенный банками, составил 26,0800 грн/долл., максимальный – 26,4900 грн/долл., по максимальному курсу было куплено 73,4% валюты.

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