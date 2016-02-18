Нацбанк укрепил официальную гривню

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 19 февраля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2646.2253 (18 февраля – 2672.3709)

100 EUR – 2933.0761 (18 февраля – 2975.9522)

10 RUR – 3.5069 (18 февраля – 3.4327)

Как сообщал УНИАН, в четверг, 18 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,20/26,35 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,0740/29,2370 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3460/0,3490 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,4623 грн/долл., к этому часу заключена 641 сделка на сумму 502,15 млн долл.