Нефть снова развернулась к падению и потянула за собой российский рубль

В РФ курс рубля к доллару и евро вечером усилил снижение вслед за нефтью, скорректировавшейся ниже 34,5 доллара.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.49 мск рос на 1,30 рубля — до 76,34 рубля, курс евро — на 1,12 рубля — до 84,75 рубля, следует из данных Московской биржи, пишет РИА Новости.

Курс рубля в течение сессии четверга преимущественно корректировался вниз после ощутимого (более чем на 3 рубля) снижения доллара и евро накануне.

Попытки удержаться около уровней предыдущего закрытия, отмечавшиеся в первой половине торгов четверга, сменились более уверенной коррекцией рубля вниз на фоне проседания нефти.

Данные по еженедельной динамике запасов нефти в США надавили на рынок черного золота.

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Коммерческие запасы нефти (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 12 февраля, выросли на 2,1 миллиона баррелей, или на 0,4% — до 504,1 миллиона баррелей. Аналитики ожидали, что показатель увеличился на 3,92 миллиона баррелей — до 505,92 миллиона баррелей.

Добыча нефти в США за неделю сократилась на 0,55%, или на 51 тысячу баррелей в сутки — до 9,135 миллиона баррелей в сутки. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге, обеспечивающем торги сортом WTI, сохранились на уровне 64,7 миллиона баррелей.

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Запасы бензина в США выросли на 3 миллиона баррелей, или на 1,2% — до 258,7 миллиона баррелей. Аналитики ожидали роста показателя на 0,5 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов увеличились на 1,4 миллиона баррелей, или на 0,9% — до 162,4 миллиона баррелей. Аналитики прогнозировали, что этот показатель сократился на 1,5 миллиона баррелей.

В итоге стоимость барреля сорта Brent сползла с уровня более чем 35,5 доллара ниже 34,5 доллара, что и усилило вечером коррекцию рубля вниз.