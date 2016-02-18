В Украине "потеряли" переданные США на реформирование Генпрокуратуры $200 тысяч: документ

Около 50-ти народных депутатов из разных фракций подписали письмо-обращение к Сенату США и сенатору Роберту Джонсу Портману, в котором просят США помочь выяснить дальнейшую судьбу этих денег. Фото обращение опубликовала пресс-служба БПП.

Читайте такжеГПУ показала видеоотчет своего расследования преступлений против Майдана

В своем обращении депутаты попросили Сенат и Роберта Портмана обратиться к ГПУ с просьбой предоставить исчерпывающую информацию, соответствуют ли действительности данные о непоступлении средств на ее счета.

Кроме того, просят выяснить результаты служебного расследования Генеральной прокуратуры Украины по этому поводу, а также, кто освоил указанные средства.

Парламентарии сообщают, что 200 тысяч долларов передавались для проведения кадровых конкурсов, в частности, разработки специальных тестов для реформирования прокуратуры. Однако на счета ГПУ не поступили. Кроме того, отсутствуют документы, которые бы подтверждали передачу таких тестов в Генпрокуратуру Украины.