Власти России признали, что страну и в этом году ожидает спад экономики

Спад российской экономики в текущем году является наиболее вероятным, но все же не предопределен, считает вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Я считаю, что нет никакой предопределенности, что у нас будет в этом году спад в экономике. Да, он наиболее вероятен, конечно, но нет никакой предопределенности", - отметил он, выступая на деловом завтраке в рамках Красноярского экономического форума, пишет Прайм.

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Согласно официальному прогнозу Минэкономразвития, подготовленному исходя из средней цены на нефть в 50 долларов, в 2016 году ожидается рост ВВП РФ на 0,7%.

Вместе с тем министерство разработало сценарные условия, исходя из цены нефти в 40 долларов за баррель, которые, по информации газеты "Ведомости", предполагают падение экономики в текущем году на 0,8%.

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По оценке ЦБ, в 2016 году спад в экономике продолжится, хотя будет меньшим, чем в 2015 году - 0,5-1%. К росту экономика вернется не ранее, чем в 2017 году, полагают в ЦБ.

Между тем глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев не исключал, что переход к восстановительному росту российской экономики возможен уже в 2016 году.