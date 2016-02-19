Яресько обсудила с Минфином США возможности расширения технической помощи для Украины

Министр финансов Наталия Яресько встретилась с представителем Министерства финансов США Полом Леонтовичем и обсудила возможности расширения технической помощи для Украины.

Как сообщила министр на своей странице в социальной сети Facebook, также в ходе встречи обсуждался вопрос привлечения американских экспертов к широкому кругу вопросов, которыми занимается Минфин.

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Яресько напомнила, что министерство уже работает с советниками США по ряду вопросов, включая создание системы контроля за публичными финансами Е-data и управление долгом.