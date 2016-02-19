Риски для экономики еврозоны усилились – ЕЦБ

Руководство Европейского центрального банка (ЕЦБ) считает, что риски для экономики еврозоны увеличились на фоне волатильности финансовых и сырьевых рынков, а также ослабления emerging markets, пишет Financial Times.

Согласно опубликованному накануне протоколу заседания ЕЦБ от 21 января, члены совета управляющих ожидают, что инфляция в регионе еще несколько месяцев будет отрицательной из-за низких цен на нефть.

Исключительно слабые темпы роста потребительских цен, по их мнению, могут начать сказываться на уровне зарплат и других видах цен, что способно создать дефляционную спираль, которой ЕЦБ стремится избежать.

Как следует из протокола, совет управляющих ЕЦБ единогласно считает, что его нынешняя политика нуждается в пересмотре, который, вероятнее всего, произойдет в марте, когда будут готовы новые макроэкономические прогнозы.

Глава ЕЦБ Марио Драги по итогам последнего заседания заявил, что Центробанку, возможно, придется пересмотреть действующую программу количественного смягчения (QE) объемом €1,5 трлн и другие условия кредитно-денежной политики, передает Gazeta.ru.

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Аналитики полагают, что на мартовском заседании ЕЦБ увеличит объем выкупа облигаций в рамках программы QE до €80 млрд в месяц с нынешних €60 млрд, а также понизит ставку по депозитам до минус 0,5% с минус 0,3%.

При этом, как следует из протокола, не все члены совета управляющих согласны с мнением большинства. Некоторые из руководителей ЕЦБ уверены, что экономика еврозоны является достаточно гибкой, чтобы справиться с турбулентностью мировых рынков, а инфляция может ускориться.