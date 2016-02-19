Поиск "мертвых душ": в Украине проверят всех получателей соцвыплат

Кабинет министров Украины на заседании 18 февраля принял последние четыре постановления, необходимые для запуска процесса верификации (подтверждение подлинности данных) получателей социальных выплат, сообщила пресс-служба Министерства финансов.

«По инициативе Министерства финансов правительство приняло постановления, позволяющие обеспечить справедливость при предоставлении социальной помощи и эффективно бороться с мошенничеством», - говорится в сообщении.

Пресс-служба напомнила, что в декабре 2015 года по инициативе Минфина Верховная Рада приняла изменения в законодательство, которые создают основу для проведения верификации всех получателей социальных выплат и помощи от государства. Внедрение системы верификации, разработанной Министерством финансов, потребовало создания соответствующей нормативной базы.

Кабинет Министров 11 февраля текущего года уже принял три постановления, обеспечивающих подключение Министерства финансов Украины к межведомственной информационной системе по контролю лиц, транспортных средств и грузов, пересекающих государственную границу.

«Постановления, принятые Кабмином 18 февраля, завершают создание нормативной базы, необходимой для проведения верификации, и регламентируют некоторые аспекты верификации выплат внутренне перемещенным лицам», - пояснила пресс-служба.

Данный шаг, как отмечается в сообщении, позволит создать аналитико-информационную систему электронной верификации и мониторинга, поможет выявить мошенников и «мертвые души» среди получателей социальных выплат, и тем самым поможет улучшить адресность социальной помощи в пользу наиболее нуждающихся слоев населения.

Сейчас система работает в пилотном режиме. Министерство финансов в ближайшее время представит ее общественности.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины намерено провести аудит и верификацию социальных выплат и их получателей для оптимизации системы социальной защиты и социального обеспечения граждан.

По словам министра финансов Наталии Яресько, проверка необходима для выявления злоупотреблений, «мертвых душ» и несоответствий критериям получения социальной помощи.

По оценкам Минфина, верификация позволит сэкономить на расходах госбюджета 5 млрд грн, при этом социальная поддержка будет предоставляться только тем лицам, которые реально в ней нуждаются, для чего министерство планирует перейти на систему адресных выплат социальной помощи.

Возглавил управление верификации и мониторинга выплат Министерства финансов Украины банкир Андрей Рязанцев, финансист с 20-летним стажем, который до этого в течение 7 лет возглавлял правление Idea Bank.