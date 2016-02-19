Поиск "мертвых душ": в Украине проверят всех получателей соцвыплат
Кабмин принял все необходимые для верификации получателей соцвыплат постановления.
Кабинет министров Украины на заседании 18 февраля принял последние четыре постановления, необходимые для запуска процесса верификации (подтверждение подлинности данных) получателей социальных выплат, сообщила пресс-служба Министерства финансов.
«По инициативе Министерства финансов правительство приняло постановления, позволяющие обеспечить справедливость при предоставлении социальной помощи и эффективно бороться с мошенничеством», - говорится в сообщении.
Пресс-служба напомнила, что в декабре 2015 года по инициативе Минфина Верховная Рада приняла изменения в законодательство, которые создают основу для проведения верификации всех получателей социальных выплат и помощи от государства. Внедрение системы верификации, разработанной Министерством финансов, потребовало создания соответствующей нормативной базы.
Кабинет Министров 11 февраля текущего года уже принял три постановления, обеспечивающих подключение Министерства финансов Украины к межведомственной информационной системе по контролю лиц, транспортных средств и грузов, пересекающих государственную границу.
«Постановления, принятые Кабмином 18 февраля, завершают создание нормативной базы, необходимой для проведения верификации, и регламентируют некоторые аспекты верификации выплат внутренне перемещенным лицам», - пояснила пресс-служба.
Данный шаг, как отмечается в сообщении, позволит создать аналитико-информационную систему электронной верификации и мониторинга, поможет выявить мошенников и «мертвые души» среди получателей социальных выплат, и тем самым поможет улучшить адресность социальной помощи в пользу наиболее нуждающихся слоев населения.
Сейчас система работает в пилотном режиме. Министерство финансов в ближайшее время представит ее общественности.
Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины намерено провести аудит и верификацию социальных выплат и их получателей для оптимизации системы социальной защиты и социального обеспечения граждан.
По словам министра финансов Наталии Яресько, проверка необходима для выявления злоупотреблений, «мертвых душ» и несоответствий критериям получения социальной помощи.
По оценкам Минфина, верификация позволит сэкономить на расходах госбюджета 5 млрд грн, при этом социальная поддержка будет предоставляться только тем лицам, которые реально в ней нуждаются, для чего министерство планирует перейти на систему адресных выплат социальной помощи.
Возглавил управление верификации и мониторинга выплат Министерства финансов Украины банкир Андрей Рязанцев, финансист с 20-летним стажем, который до этого в течение 7 лет возглавлял правление Idea Bank.