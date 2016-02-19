Яценюк: $1,5 миллиарда режима Януковича в "Ощадбанке" - необходим закон для их зачисления в бюджет

Арестованные правоохранительными органами средства окружения экс-президента Виктора Януковича в объеме 1,5 млрд долл. находятся в государственном «Ощадбанке», однако парламенту необходимо принять закон, по которому эти средства можно изъять и зачислить в доходы государственного бюджета.

Об этом в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде сказал премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Реальный источник, за счет которого мы можем увеличить социальные стандарты и профинансировать армию, начать финансирование программ по занятости населения - это 1,5 млрд долл., которые арестованы, находятся в «Ощадбанке», но по которым в течение двух лет нет судебного решения о конфискации, - сказал Яценюк. - Я прошу органы прокуратуры и всю украинскую правоохранительную систему - довести это дело до конца, конфисковать активы. Мы сразу их зачислим в госбюджет страны. И прошу у парламента поддержки в принятии отдельного закона, чтобы упростить органам прокуратуры выполнение их функций по конфискации этих средств».

Как сообщал УНИАН, в июне 2014 года Служба финансового мониторинга Украины и финансовая разведка Украины выявили 42 компании-нерезидента, близкие к экс-президенту Януковичу, и заблокировали на счетах 19 таких компаний 1,5 млрд долл. Значительная часть денег через офшоры направлялась на покупку облигаций внутреннего государственного займа Украины. Премьер-министр Яценюк тогда обратился к Генпрокуратуре, СБУ и судам с просьбой ускорить рассмотрение дела и вернуть деньги в государственный бюджет.

В марте 2015 года Яценюк призвал как можно скорее начать процедуру конфискации в пользу государства 1,5 млрд долл., арестованных в рамках расследования финансовых преступлений окружения экс-президента Виктора Януковича. Позднее такие обращения Яценюк высказал летом 2015 года и в конце 2015 года при формировании бюджета на 2016 год.