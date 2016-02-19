Яценюк: денег для немедленного повышения пенсий и зарплат пока нет

Правительство пока не располагает необходимым финансовым ресурсом для немедленного повышения социальных стандартов в Украине, сказал в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Сейчас у нас дополнительного ресурса нет. В связи с существенным падением цен на нефть, в связи с обвалом цен на основные экспортные позиции Украины, нам будет очень сложно выполнить бюджет. Я заявляю: если выполнение бюджета будет лучше, чем ожидаем, это значит, что средства направим на социальные выплаты», - сказал Яценюк.

Он также напомнил, что в 2015 году инфляция была рекордной - выше 43%, и решение парламента и правительства об индексации зарплат и пенсий на 13% и 19% не скомпенсировало роста цен.

«Какая цель у нас на этот год? В текущем году необходимо сохранить ценовую стабильность. Для нас якорь инфляции - 12%. Объективно, что этот якорь привязан к десятку параметров. Первый и основной - курс национальной денежной единицы. И я надеюсь, что Национальный банк сделает все для обеспечения валютно-курсовой стабильности, - сказал Яценюк. - Чтобы НБУ удалось это сделать, нам надо оставаться в программе с нашими партнерами, в том числе, с МВФ, и принимать решения, под которыми подписались президент, премьер. Мы увеличиваем социальные стандарты (в текущем году - УНИАН) на 12%, чтобы скомпенсировать рост инфляции».

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Ранее глава правительства отмечал, что Кабинет министров Украины проведет первую в текущем году индексацию зарплат и пенсий в мае, как и запланировано в государственном бюджете на текущий год. Прожиточный минимум, согласно бюджету, с 1 января 2016 года составляет 1330 грн, с 1 мая - 1399 грн, с 1 декабря - 1496 грн. Размер минимальной зарплаты: с 1 января - 1378 грн, с 1 мая – 1450 грн, с 1 декабря – 1550 грн.