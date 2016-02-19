Яресько не нравится закон о финансировании ПТУ из госбюджета – просит президента наложить вето

Министерство финансов Украины предложило президенту наложить вето на принятый ранее парламентом закон о частичном финансировании профессионально-технических училищ из государственного бюджета.

«Мы не поддержали закон, который был принят, потому что деньги предлагается забрать из образовательной субвенции, что приведет к уменьшению финансирования школ на протяжении текущего года. То есть мы решаем одну проблему и создаем другую», - заявила министр финансов Наталья Яресько в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

По словам Яресько, в законе также предлагается выделить на финансирование ПТУ почти 1 млрд грн из фонда для стабилизационных дотаций, что может негативно отобразится на возможности правительства профинансировать в конце года недофинансированные местные бюджеты.

Яресько сообщила, что Кабинет министров для решения данной проблемы решил выделить им 500 млн грн для стабилизации ситуации. «Вместо этого законопроекта мы предложили постановление, которое было принято Кабинетом министров и рассмотрено и одобрено бюджетным комитетом в среду, относительно выделения 500 млн грн, которые мы действительно видим откуда брать и не создавать дополнительных проблем», - сказала министр.

В то же время спикер парламента Владимир Гройсман заявил, что правительство не проконсультировалось с депутатами перед направлением рекомендаций президенту о наложении вето. По словам Гройсмана, депутаты из профильного комитета Верховной Рады проделали большую работу при подготовке данного законопроекта и Министерство финансов должно было проинформировать их о своих претензиях. «Без консультаций предлагать наложить вето – это неправильно. Я бы просил вас пересмотреть эту позицию и понять, каким образом ее урегулировать», - сказал Гройсман.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 25 декабря приняла закон Украины о государственном бюджете на 2016 год. В законе указывалось, что финансирование профессионально-технического образования ложится на бюджеты местных уровней.

Однако, позже выяснилось, что во многих местных бюджетах недостаточно средств для финансирования ПТУ, на что по всей стране требуется около 5,8 млрд грн. Верховная Рада 4 февраля 2016 года приняла два закона, вносящие изменения в Бюджетный кодекс и Бюджет Украины, которые возвращают практику финансирования профессионально-технического образования из бюджетов областей и государственного бюджета. По двум субвенциям на поддержку ПТУ из госбюджета в законе заложили около 2 млрд грн, остальную сумму должны выделить бюджеты областей и городов областного значения.