НБУ проверяет информацию об аресте совладельца "Платинум Банка" в Израиле

Национальный банк отложил находящийся на финальной стадии вопрос согласования приобретения контрольного пакета акций «Платинум Банка» главой его Набсовета Григорием Гуртовым из-за появившейся вчера информации о его аресте в Израиле.

Об этом в ходе пресс-конференции сообщила и.о. замглавы НБУ Екатерина Рожкова.

“Новость, о которой мы узнали вчера, заставляет нас поработать, чтобы получить дополнительную информацию”, - сказала она.

Рожкова уточнила, что регулятор подаст запрос в МИД Украины для получения точной информации.

«Пакет на приобретение 70% он подал давно, он на завершающей стадии согласования. Но появление в СМИ информации о его задержании заставило нас отложить согласование. Мы планируем обратиться в МИД за подтверждением, и в зависимости от этого будем принимать решение», - сказала она.

Справка УНИАН. «Платинум Банк» (ранее - «Международный ипотечный банк») работает на рынке Украины с 2005 года и входит в группу средних финансовых учреждений. Фонд прямых инвестиций European Infrastructure Investment Company (ЕIIC, Люксембург) завершил сделку по приобретению «Платинум Банка» 18 ноября.