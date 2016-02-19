НБУ проверяет информацию об аресте совладельца "Платинум Банка" в Израиле
Регулятор отложил согласование приобретения «Платинум Банка» главой его Набсовета Григорием Гуртовым.
Национальный банк отложил находящийся на финальной стадии вопрос согласования приобретения контрольного пакета акций «Платинум Банка» главой его Набсовета Григорием Гуртовым из-за появившейся вчера информации о его аресте в Израиле.
Об этом в ходе пресс-конференции сообщила и.о. замглавы НБУ Екатерина Рожкова.
“Новость, о которой мы узнали вчера, заставляет нас поработать, чтобы получить дополнительную информацию”, - сказала она.
Рожкова уточнила, что регулятор подаст запрос в МИД Украины для получения точной информации.
«Пакет на приобретение 70% он подал давно, он на завершающей стадии согласования. Но появление в СМИ информации о его задержании заставило нас отложить согласование. Мы планируем обратиться в МИД за подтверждением, и в зависимости от этого будем принимать решение», - сказала она.
Справка УНИАН. «Платинум Банк» (ранее - «Международный ипотечный банк») работает на рынке Украины с 2005 года и входит в группу средних финансовых учреждений. Фонд прямых инвестиций European Infrastructure Investment Company (ЕIIC, Люксембург) завершил сделку по приобретению «Платинум Банка» 18 ноября.