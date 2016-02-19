Гривня снизилась на межбанке до 26,90 за доллар

В пятницу, 19 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 26,75/26,90 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,6570/29,8240 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3490/0,3520 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:00 установился на уровне 26,8591 грн/долл., к этому часу заключена 295 сделка на сумму 115,57 млн долл.