Нацбанк не знает владельцев еще 29 банков

Структура собственности 29 банков, которые составляют менее 3% банковской системы, до сих пор не приведена в соответствие с требованиями прозрачности.

Об этом говорится в информационных материалах Национального банка, розданных журналистам в ходе пресс-конференции.

По информации НБУ, прозрачность банковской системы на текущий момент составляет 97,21%.

По его словам, регулятор поделил банки, к которым у НБУ были вопросы к прозрачности структуры собственности, на 4 категории.

"Это банки, которые подтвердили свою прозрачность структуры, банки, которые получили от нас согласование, но акции и корпоративные права в структуре на себя еще не переоформили, то есть процесс легализации не до конца завершен. Третья категория - банки, где сейчас происходит согласование собственников и там, где мы проводим дополнительную работу с той информацией, которую нам заявили", - сказал Бевз.

Чиновник уточнил, что банк может циркулировать по этим категориям, причем из 4 категории можно сразу переместиться в первую.

По данным НБУ, в числе банков, структура собственности которых согласована, но не приведена в соответствие, находятся банки "Альпари", "PINbank", банк "Центр", банк "Альянс", "Таскомбанк", "Индустриалбанк", "Агрокомбанк", "Экспресс-банк".

В категории банков, где происходит согласование собственников, находятся “Диви банк”, “Коммерческий индустриальный банк”, банк "Гефест", "Платинум Банк", "Вектор банк", "Инвестбанк", "Неос Банк", "Народный капитал", банк "Новый", банк "Украинский капитал", банк "Глобус", банк "Финанс", "Мотор банк", банк "Инвестиций и сбережений", банк "Петрокоммерц".

В группу банков, где проходит дополнительная проверка, вошли банк "Земельный капитал", "Юнисон банк", ITB банк, "Смарт банк", банк "Классик".

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Как сообщал УНИАН, в процессе очистки банковской системы Национальный банк Украины за 2014 и 2015 годы признал неплатежеспособными 63 банка, которые были переданы в управление Фонда гарантирования вкладов.

В октябре прошлого года НБУ обнародовал перечень из 48 банков с непрозрачной структурой собственности, обязав эти банки предоставить пакеты документов о реальных собственниках и контролерах в рамках вступившего в действие в марте Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности связанных с банком лиц".

По оценкам НБУ, раскрытие реальных собственников украинских банков поможет Фонду гарантирования вкладов физлиц и правоохранительным органам определить ответчиков по искам к банкам и привлечь их к ответственности за доведение банка до банкротства.

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Впоследствии НБУ сообщал о ряде банков, которые урегулировали вопрос прозрачности структуры собственности, в связи с чем регулятор исключил их из перечня "непрозрачных" банков. Согласно данным на сайте НБУ, в списке банков, с которыми продолжается работа по легализации структуры собственности, еще порядка 30 финучреждений.