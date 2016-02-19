Розничная торговля в январе снизилась на 1,4%

Оборот розничной торговли в Украине в январе 2016 года снизился на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года (в сопоставимых ценах) – до 81,5 млрд грн, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, больше всего снизился оборот розничной торговли в Донецкой и Черновицкой областях– на 28,3% и 14,7%, до 2,6 млрд грн и 1,1 млрд грн соответственно. В то же время, наилучшие показатели роста розничного товарооборота в январе этого года были зафиксированы в Луганской (на 82%, до 780 млн грн), Полтавской (на 13,5%, до 2,8 млрд грн) и Киевской (на 6,7%, до 4 млрд грн) областях. Розничный товарооборот в Киеве в прошлом месяце увеличился на 4,3% - до 12,8 млрд грн.

При этом объем розничного товарооборота предприятий, которые осуществляют деятельность по розничной торговле, за отчетный период составил 38 млрд 870,2 млн грн, что на 18,4% меньше показателя за январь 2015 года и на 0,1% больше декабря 2015 года.

В то же время оптовый товарооборот предприятий в январе 2016 года составил 68 млрд 702,2 млн грн, что на 7% меньше показателей аналогичного периода прошлого года.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, в 2015 году оборот розничной торговли составил около 1 трлн грн, что на 20,7% меньше показателей аналогичного периода 2014 года