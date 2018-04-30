"Долг Януковича": русская рулетка в Лондоне

Спустя два месяца после несостоявшегося погашения 3 млрд долл. по «евробондам Януковича» и четыре месяца после получения украинских предложений об их реструктуризации, Россия все-таки обратилась в Высокий суд Лондона с иском против Украины. Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что иск подан «после неоднократных безуспешных попыток призвать Украину к конструктивному диалогу», в ходе которых российские власти продолжали требовать лучших условий реструктуризации, чем получили другие кредиторы. Он также отметил, что уже само по себе рассмотрение спора в судебном порядке является историческим прецедентом.

Простыми словами, российские власти требуют вернуть политическую взятку, полученную экс-президентом Украины Виктором Януковичем в разгар Революции достоинства за отказ от евроинтеграции. Взятка не сработала, и гнев России обернулся тысячами человеческих жертв на востоке Украины. Еще РФ по-хозяйски обживается в оккупированном Крыму и укрывает от справедливого суда беглых украинских чиновников с миллиардными состояниями, спрятанными в оффшорах. И при этом продолжает требовать вернуть деньги, чтобы выдать зарплаты террористам и своим военнослужащим на Донбассе, а также оплатить очередной «гуманитарный» конвой.

Украинские власти, даже если бы захотели (что маловероятно), не смогут пойти на уступки РФ в этом вопросе. В Меморандуме с кредиторами, согласно которому проводилась реструктуризация украинских долгов, заложены принципы равенства всех держателей облигаций и прямой запрет давать кому-либо из кредиторов лучшие условия. Поскольку Россия от участия в реструктуризации отказалась, то Кабинет министров Украины еще в декабре прошлого года поручил Министерству юстиции нанять юристов для защиты интересов нашей страны в суде. То есть, иск России не стал неожиданностью для украинских властей. Подтверждением их спокойствия является и то, что премьер-министр Арсений Яценюк ни слова не сказал о предстоящем судебном разбирательстве в ходе заседания правительства на следующий день после выступления российского Минфина. Украинский Минфин со своей стороны ограничился немногословным заявлением, из которого следует, что никто не испугался, и позиция Украины в этом вопросе не изменилась. «Украина намерена и полностью готова решительно отстаивать свои интересы по данным еврооблигациям в английском суде», - говорится в заявлении министерства.

Лондонские каникулы

Опрошенные УНИАН юристы сошлись во мнении, что предстоящее судебное разбирательство будет сложным и долгим, но даже решение в пользу России не означает автоматическое получение денег.

Управляющий партнер адвокатского объединения «Suprema Lex» Виктор Мороз назвал правовые позиции Украины по евробондам на 3 млрд долл. достаточно слабыми. «Все будет зависеть от того, кто будет определен арбитром, и по каким правилам будет происходить рассмотрение. Идеальным было бы заключение мирового соглашения на приемлемых для обеих сторон условиях, но, очевидно, что прийти к таким условиям пока не удается», - отметил адвокат. По его мнению, Украине в любом случае придется оплатить 3 млрд долл. и начисленные проценты.

Советник юридической фирмы «Aequo» Павел Белоусов считает, что суд, прежде всего, даст ответы на вопросы, является ли долг суверенным и как стороны выполнили свои обязательства по кредитному соглашению. Также, по его мнению, в ходе процесса украинская сторона может потребовать вызвать в качестве свидетелей по делу экс-президента Виктора Януковича экс-премьера Николая Азарова и других беглых чиновников, что может растянуть процесс на годы. «Получение судебного решения не решает проблему получения российской стороной денег, а потребует инициирования процедуры признания и приведения в исполнение решения английского суда с целью ареста средств и имущества Украины, за счет которых можно было бы исполнить такое решение», - отметил он.

Юрист компании «Ильяшев и Партнеры» Дмитрий Шемелин тоже называет шансы России на выигрыш достаточно высокими, поскольку радикальные и новаторские решения в английском суде - большая редкость. В то же время, он допускает, что суд может принять решение и в нашу пользу. «Существуют правовые концепции, которые английский суд мог бы применить, чтобы Украина избежала взыскания. Речь идет об использовании полученных средств для финансирования терроризма или коррупции, о присвоении средств режимом Януковича», - пояснил Шемелин с оговоркой, что веских причин поддерживать аргументацию Украины у суда нет. «Англия десятки лет нарабатывала стабильность финансового законодательства, и сегодня ее экономика зарабатывает миллиарды долларов именно на репутации английского права и английских судов как максимально стабильных и предсказуемых», - добавил он.

Как отметила партнер юридической компании «Лавринович и партнеры» Елена Зубченко, по условиям выпуска облигаций доверенное лицо их владельца имеет право подать иск в Суд Англии, что и произошло. Она предупредила, что решение суда в пользу РФ обернется выплатами не только самого долга, но и процентов за просроченный период. «В соответствии с условиями проспекта эмиссии нарушением будет неосуществление платежа, если эмитент не оплатил любую основную сумму или проценты по облигациям, и если невыполнение обязательств продолжается в течение 10 дней. Если истец докажет, что Украина как эмитент нарушила свои обязательства выплатить долг в срок, предусмотренный условиями проспекта эмиссии, то решение обяжет Украину выплатить долг и проценты за просроченное время», - пояснила она.

В любом случае, судебное разбирательство в Лондоне станет своего рода длительными кредитными каникулами для Украины, что вполне соответствует интересам нашей страны.

Пока суд да дело

Как уверяют опрошенные УНИАН эксперты, Украине не грозит особый дискомфорт от многолетнего разбирательства с РФ в международном суде.

Шемелин прогнозирует, что, даже выиграв спор в суде, Россия на стадии взыскания долга столкнется с теми же препятствиями, которые она сама воздвигает против кредиторов по «делу ЮКОСа».

Напомним, акционеры компании после десятилетних разбирательств получили решение Гаагского трибунала, обязывающее РФ выплатить им 50 млрд долл. компенсации, но не могут добиться исполнения этого решения по причине отсутствия у страны достаточного объема зарубежных активов, не защищенных дипломатическим иммунитетом. «Как Россия, так и Украина имеют не так уж много активов за рубежом, которые не защищены тем или иным иммунитетом. Риск кросс-дефолта по суверенным облигациям мы устранили путем реструктуризации. Международный валютный фонд предусмотрительно изменил под нас правила кредитования. Так что основные предпосылки для дефолта Украина постаралась устранить», - пояснил он.

Солидарны с юристом и эксперты долгового рынка, при этом в отношении исхода самого судебного дела они настроены даже более оптимистично.

Руководитель аналитического департамента инвестиционной компании Concorde Capital Александр Паращий считает, что наличие самого процесса ничем не грозит Украине. «Приостановки кредитования на время спора я не ожидаю. Хотя такой риск есть - если Россия будет апеллировать к МВФ, что Украина не ведет с ней конструктивный диалог. В любом случае, все будет зависеть от субъективной позиции МВФ, но пока Фонд склонен «закрывать глаза» на ситуацию с российским долгом», - отметил он.

При этом эксперт считает, что у Украины, в принципе, есть шанс отстоять свою позицию в суде - данный долг не является официальным, и тогда России придется пойти на ранее предложенные условия реструктуризации.

Старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович также считает, что судебный процесс не станет препятствием для получения Украиной помощи от МВФ и других официальных кредиторов. «Политика МВФ предполагает то, что задолженность по коммерческим долгам не влияет на политику Фонда, а с конца прошлого года - и по официальным долгам. Следовательно, разбирательство в суде не должно повлиять на предоставление финансирования со стороны МВФ и других официальных кредиторов», - отметил он.

Котович назвал позицию нашей страны о частном характере долга перед РФ достаточно аргументированной, поскольку кредит оформлен посредством выкупа облигаций через Ирландскую фондовую биржу, и эти бумаги могли неоднократно сменить владельца, конечный из которых украинскому Минфину может быть не известен.

Примечательно, что пока Россия ввязалась в многолетние судебные тяжбы, другие кредиторы, которые не отказались сесть за стол переговоров с украинскими властями, довольно потирают руки. В обмен на списание долгов они получили государственные деривативы, привязанные к росту ВВП, и в конечном итоге выиграют от участия в процессе. По оценкам группы ICU, украинская экономика в четвертом квартале 2015 года с учетом сезонного фактора продемонстрировала рост на 6,1% по сравнению с четвертым кварталом 2014 года, в то время как ВВП России в данном измерении упал на 2,8%.

Элемент большой игры

При огромном желании реструктуризировать можно всё – и частный долг, и официальный. Для этого нужно стремление сторон найти компромисс.

Удивительно, но параллельно с провальным на первый взгляд процессом реструктуризации «долга Януковича», аналогичный процесс с российскими частными кредиторами идет полным ходом. К примеру, 13 января текущего года украинский Минфин договорился со «Сбербанком России» о принципах реструктуризации кредитов на сумму около 367 млн долл. «Укравтодора» и Конструкторского бюро «Южное», а уже 12 февраля отрапортовал об успешном завершении сделки, в результате которой 25% долга было списано.

Кроме того, российские банки продолжают поддерживать дочерние структуры в Украине. В частности, на днях Национальный банк сообщил, что ожидает выполнения российским государственным «Внешэкономбанком» обязательств по докапитализации «дочки» в Украине - «Проминвестбанка» в 2,1 раза, или на 20 млрд грн. Причем российская материнская структура заверила НБУ, то это будет сделано своевременно, соответствующее решение наблюдательного совета банка ожидается во второй декаде февраля.

Одновременно с этим давление на агрессивного соседа оказывают миллиардные иски Украины против РФ. Премьер-министр Арсений Яценюк ожидает, что до конца года Стокгольмский арбитраж примет решения по двум искам к «Газпрому» в пользу «Нафтогаза», который требует от российского газового монополиста 22,7 млрд долл. А министр юстиции Павел Петренко убежден, что Россия понесет наказание за свои действия против нашей страны в Крыму и на востоке Украины по ряду дел в международных судах.

Речь идет о 3 крупных делах в Европейском суде по правам человека, а также исках государственных и частных компаний в международные коммерческие арбитражи. Кроме того, Минюст готовит иск в Международный суд ООН и организовал по всей Украине центры бесплатной правовой помощи переселенцам, через которые подано порядка 800 индивидуальных исков в ЕСПЧ. И эта цифра ежедневно растет. Очень важным станет процесс в Гааге по катастрофе гражданского самолета МН-17, сбитого российскими военнослужащими в небе украинского Донбасса.

В конечном итоге агрессор - Россия окажется должна Украине в десятки раз больше, чем пытается отсудить в Лондоне. Тем временем, украинские власти работают над разворотом вектора с России на другие направления. К примеру, в ходе последнего заседания Кабмина обсуждалось создание рабочей группы относительно развития грузоперевозок по новому Шелковому пути в обход РФ, а также проведение бизнес-форумов и направление торговых миссий в страны Евросоюза и Азии уже в первом полугодии текущего года.

Траектория очевидна – многолетние связи с Россией уходят в прошлое, и искать в этом направлении больше нечего. Можно рассчитывать, что и в беспрецедентном судебном споре в Лондоне Украина пойдет до конца. Представит все необходимые аргументы суду, чтобы он мог вынести справедливое решение, которое однозначно войдет в историю как аксиома - взятка, даже если она дана лидером вооруженного до зубов агрессора, ничего не решает.

Ольга Гордиенко (УНИАН)