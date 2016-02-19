В России подсчитали стоимость моста в оккупированный Крым

Российская Главгосэкспертиза дала положительное заключение на проект моста в оккупированный Крым и подтвердила достоверность сметной стоимости, сообщает Lenta.ru со ссылкой на заявление Росавтодора.

"Проектная документация моста через Керченский пролив получила положительное заключение государственной экспертизы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подтвержденная стоимость проекта - 2,8 миллиарда долларов. Это на 9 миллионов долларов меньше предельного уровня, установленного российским правительством в январе 2015 года.

Ожидается, что строительство моста в аннексированный Россией Крым будет закончено в 2018 году. Общая длина транспортного перехода составит 19 километров.

За реализацию проекта отвечает Росавтодор.

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Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению.

Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% высказались за присоединение оккупированного Крыма к России.

18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

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Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.