Узбекистан досрочно отменил дополнительный импортный сбор на украинские товары

Правительство Республики Узбекистан своим решением досрочно отменило введенный в июле 2015 года временный, сроком на 1 год, импортный сбор в размере 5% на товары украинского происхождения.

Об этом говорится в сообщении, размешенном на сайте Министерства внешнеэкономических связей, торговли и инвестиций Узбекистана.

«Республикой Узбекистан досрочно отменен ранее веденный дополнительный импортный сбор в отношении товаров, происходящих из Украины», - говорится в сообщении.

Как отмечается, сбор был введен в целях защиты экономических интересов Республики Узбекистан в ответ на решение правительства Украины ввести в феврале 2015 года временный, сроком на год, импортный сбор в размере 5-10% на импортные товары, в том числе узбекского происхождения.

Отмена решения украинского правительства об импортном сборе обусловила аналогичные действия узбекского правительства, подчеркнули в Министерстве внешних связей Узбекистана.

Комментируя принятое узбекскими властями решение, торговый представитель Украины Наталья Микольская отметила, что принятию соответствующего решения способствовала активная работа с украинской стороны. «Узбекистан отменил дополнительный импортный сбор на украинские товары. Это результат работы 5 месяцев», - написала Микольская на своей странице в социальной сети Facebook.

Как сообщал УНИАН, Украины ввела дополнительный импортный сбор в размере 5-10% в феврале 2015 года как меру по наполнению бюджета и сбалансированию платежного баланса страны. По данным Минэкономразвития Украины, импортный сбор позитивно повлиял на укрепление платежного баланса и увеличение золотовалютных резервов, а его совокупный экономический эффект за счет уменьшения импорта составил 1 млрд долл.