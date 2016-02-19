ВБ заявляет, что постоянное правительство в Украине позволит эффективнее сотрудничать в вопросах восстановлении Донбасса
14:39, 19 февраля 2016Финансы
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Постоянное правительство в Украине способствует более эффективному сотрудничеству с международными финансовыми институтами в вопросах восстановления Донбасса.
REUTERS
Так считает руководитель программ по вопросу инфраструктуры и устойчивого развития Украина, Беларусь, Молдова группы Всемирного банка (ВБ) Людмила Бутенко.
"Необходимо, чтобы было постоянное правительство, с которым можно работать", - сказала Бутенко журналистам в кулуарах Консультаций по разработке Концепции госпрограммы по восстановлению Донбасса в пятницу в Киеве.
Она объяснила, что когда в правительстве происходят изменения, то "конечно, меняются люди, с которыми работаем, и когда осуществляются новые назначения, то необходимо некоторое время для налаживания технократического процесса сотрудничества".
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