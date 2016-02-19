В России не нашли денег на антикризисный план - поддержку экономики сократили в 3,5 раза

Министерство экономического развития (МЭР) доработает план поддержки экономики России с учетом лимита средств на него до 3,3 миллиардов долларов, сообщает Газета.ru.

Подготовленный Минэкономразвития проект плана действий правительства, направленных на обеспечение стабильного социально-экономического развития России в 2016 году, обсуждался на заседании правительства 18 февраля и, согласно сообщению, был "в основном одобрен".

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"Минэкономразвития России с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти с учетом высказанных замечаний и данных на заседании указаний доработать проект плана, исходя из возможности финансирования за счет ассигнований федерального бюджета на 2016 год соответствующих мероприятий проекта плана, на которые не доводились в 2016 год лимиты бюджетных обязательств, в сумме до 250 миллиардов рублей (3,3 миллиарда долларов)", - сообщает издание.

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Доработанный проект плана должен быть представлен в правительство до 25 февраля.