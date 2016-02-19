Нацбанк проведет стресс-тестирование последних 54 банков в 2017 году

Национальный банк Украины в 2017 году намерен провести стресс-тестирование последних 54 банков.

Об этом в ходе пресс-конференции сообщила исполняющая обязанности заместителя главы НБУ Екатерина Рожкова.

"Оставшиеся 54 банка пройдут диагностику уже в 2017 году", - сказала она.

Рожкова отметила, что повышение требований к капиталу небольших банков, которые недавно принял НБУ, должны помочь заработать банковской системе уже со второй половины 2016 года.

"К диагностике этих банков мы придем только в 2017 году, а мы хотим, чтобы система работала со второй половины 2016 года", - сказала она.

Рожкова напомнила, что 20 банков уже прошли диагностику качества активов, и 40 банков пройдут ее в этом году.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины завершил стресс-тестирование двадцатки крупнейших украинских банков, диагностика следующих 40 банков должна начаться в мае и завершиться до конца 2016 года.

НБУ в 2015 году начал повторное стресс-тестирование 20 действующих банков из группы крупнейших по активам, в том числе диагностическое обследование первых 10 банков начато с 20 апреля 2015 года, следующих 10 банков - с 1 июня 2015 года.

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В ходе этого обследования аудиторские компании Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young и KPMG проверяют банки на предмет качества активов, достаточности резервов под проблемные кредиты, а также их реальной стоимости и операций со связанными лицами. По результатам обследования будет определена дополнительная потребность банков в капитале, который они должны будут сформировать или пополнить.