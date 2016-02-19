Российский Минфин нащупал очередное дно экономики

Российская экономика во втором квартале 2016 года уже может перейти к экономическому росту, нащупав свое новое дно, сообщает Газета.ru со ссылкой на заявление замминистра финансов РФ Максима Орешкина.

"Во многом стабилизация уже происходила во втором полугодии прошлого года, если бы цены опять не упали на 20 долларов и не запустили мини-повторение, гораздо более мягкое того, что было ранее", - заявил Орешкин.

Орешкин напомнил, что если бы не новый виток обвала нефтяных котировок, то российская экономика вернулась бы к росту еще в конце прошлого года, однако новый обвал привел российскую экономику на новое дно.

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"Сейчас мы с точки зрения платежного баланса адаптировались к 30 долларам за баррель, то есть ушли еще ниже, еще сократили импорт, еще это ударило по потребительскому спросу, еще (потребительские) цены подросли, но уже гораздо меньше, чем это было год назад. Соответственно, сейчас второй квартал - это период стабилизации, возможно, уже выхода на положительные темпы роста", - полагает замминистра финансов.

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Он отметил, что российская экономика зависит не от нефтяных цен, а от их динамики.

"Если они стабилизировались - значит, экономика выходит на определенную траекторию роста, хоть и не очень высокую", - пояснил Орешкин.

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Ранее сообщалось, что в Минэкономразвития не верят в падение нефти до 10 долларов за баррель.