Суд между Украиной и Россией по "кредиту Януковича" растянется на несколько лет - эксперты

Предстоящее разбирательство в Высоком суде Лондона между Украиной и Россией по кредиту на 3 миллиарда долларов, полученному в декабре 2013 года по договоренности между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем, будет сложным и займет несколько лет, считают опрошенные УНИАН юристы.

Управляющий партнер адвокатского объединения "Suprema Lex" Виктор Мороз назвал правовые позиции Украины по евробондам на 3 миллиарда долларов достаточно слабыми.

"Все будет зависеть от того, кто будет определен арбитром, и по каким правилам будет происходить рассмотрение. Идеальным было бы заключение мирового соглашения на приемлемых для обеих сторон условиях, но, очевидно, что прийти к таким условиям пока не удается", - отметил адвокат.

По его мнению, Украине в любом случае придется заплатить 3 миллиарда долларов и начисленные проценты.

Партнер юридической компании "Лавринович и партнеры" Елена Зубченко отметила, что решение суда в пользу РФ обяжет Украину выплатить не только сам долг, но и проценты за просроченный период.

"В соответствии с условиями проспекта эмиссии, нарушением будет неосуществление платежа, если эмитент не оплатил любую основную сумму или проценты по облигациям, и если невыполнение обязательств продолжается в течение 10 дней", - пояснила она.

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По словам Зубченко, условия выпуска облигаций предполагают, что в случае непогашения бумаг в установленный срок доверенное лицо их владельца может в любое время по своему собственному усмотрению и без предупреждения обратиться в Суд Англии либо в Лондонский международный арбитражный суд, что и было сделано.

Советник юридической фирмы "Aequo" Павел Белоусов прогнозирует, что суд, прежде всего, даст ответы на вопросы, является ли долг суверенным и как стороны выполнили свои обязательства по кредитному соглашению. По его мнению, в ходе процесса украинская сторона может потребовать вызвать в качестве свидетелей по делу экс-президента Украины Виктора Януковича, экс-премьера Николая Азарова и других беглых чиновников, что может растянуть процесс на годы.

"Получение судебного решения не решает проблему получения российской стороной денег, а потребует инициирования процедуры признания и приведения в исполнение решения английского суда с целью ареста средств и имущества Украины, за счет которых можно было бы исполнить такое решение", - отметил он.

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Юрист компании "Ильяшев и Партнеры" Дмитрий Шемелин тоже называет шансы России на выигрыш достаточно высокими, поскольку радикальные и новаторские решения в английском суде - большая редкость. В то же время, он допускает, что суд может принять решение и в нашу пользу.

"Существуют правовые концепции, которые английский суд мог бы применить, чтобы Украина избежала взыскания. Речь идет об использовании полученных средств для финансирования терроризма или коррупции, о присвоении средств режимом Януковича", - пояснил Шемелин с оговоркой, что веских причин поддерживать аргументацию Украины у суда нет.

"Англия десятки лет нарабатывала стабильность финансового законодательства, и сегодня ее экономика зарабатывает миллиарды долларов именно на репутации английского права и английских судов как максимально стабильных и предсказуемых", - добавил он.

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Как сообщал УНИАН, Россия обратилась в Высокий суд Лондона с иском против Украины после непогашения нашей страной основной суммы долга и процентов по кредиту на 3 миллиарда долларов, полученному Украиной в рамках договоренностей между президентом РФ Владимиром Путиным и тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем в декабре 2013 года, в разгар Революции достоинства. Кредит был выдан посредством выкупа евробондов Украины через Ирландскую фондовую биржу, что приравнивает его к коммерческому, однако российская сторона настаивает, что данный заем является межгосударственным, поскольку покупателем облигаций был российский государственный фонд.

Украина включила российский кредит в периметр реструктуризации госдолга, которую успешно завершила по 13 из 14 выпускам облигаций в ноябре прошлого года. "Российские" облигации не вошли в перечень бумаг, прошедших реструктуризацию и подлежащих обмену на новые бумаги в связи с отказом РФ от участия в этом процессе. В ходе переговоров российская сторона в публичных заявлениях настаивала на получении лучших условий, чем у других кредиторов - участников реструктуризации, что запрещено меморандумом об обмене облигаций, заключенным между Украиной и держателями реструктуризированных облигаций.

Украина проводила реструктуризацию госдолга в рамках программы с Международным валютным фондом, одобренной Советом директоров МВФ в марте прошлого года. В декабре прошлого года МВФ признал долг Украины перед Россией официальным, поскольку выяснилось, что держателем этого долга было и остается правительство РФ. В то же время, Фонд смягчил требования своей политики кредитования стран, имеющих долговые проблемы, в том числе по суверенному долгу, что позволит ряду стран, включая Украину, продолжить сотрудничество с МВФ даже при условии невыплаты долгов, в частности "российского" долга.

В связи с отказом РФ от участия в долговой операции, Кабинет министров Украины в декабре прошлого года ввел мораторий на выплату по "российским" бондам и поручил Министерству юстиции нанять юристов для защиты интересов нашей страны в суде. Согласно последнему заявлению Министерства финансов Украины, опубликованному после обращения РФ в суд Лондона, позиция Украины в этом вопросе не изменилась, и наша страна "намерена и полностью готова решительно отстаивать свои интересы по данным еврооблигациям в английском суде".

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