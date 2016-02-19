Нацбанк резко ослабил официальную гривню

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 22 февраля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2685,5762 (19 февраля – 2646,2253)

100 EUR – 2979,9154 (19 февраля – 2933,0761)

10 RUR – 3,5167 (19 февраля – 3,5069)

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Как сообщал УНИАН, 19 февраля котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,90/27,00 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,85/29,96 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3470/0,3480 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 26,8553 гривни/доллар, к этому часу заключено 535 сделок на сумму 238,17 миллиона долларов.