Украинцы в январе заплатили 1,2 миллиарда единого налога

Налогоплательщики, применяющие упрощенную систему налогообложения, в январе текущего года перечислили в бюджет около 1,2 миллиарда гривень единого налога, сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы.

При этом сравнительных данных за аналогичный период прошлого года служба не приводит.

В разрезе категорий плательщиков физические лица – предприниматели в течение месяца направили в бюджет 790,7 миллиона гривень указанного налога, что на 217,2 миллиона гривень больше, чем за аналогичный период прошлого года. Юридические лица – "упрощенцы" с начала года направили в бюджет 366,3 миллиона гривень единого налога.

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Как сообщал УНИАН, украинские предприниматели, использующие упрощенную систему налогообложения и уплачивающие единый налог, в 2015 году перечислили в бюджет 10,9 миллиарда гривень.