Баланс недели: подвешенный Кабмин, транзитная война с Россией и долг Януковича

Кабинету министров удалось избежать отставки. Несмотря на призыв президента Петра Порошенко к полной перезагрузке правительства, в парламенте не нашлось большинства голосов поддержать инициативу главы государства.

«Теперь уже очевидным является запрос на полную перезагрузку правительства. Пока у премьер-министра сохраняется возможность выбрать, каким образом лучше дать пространство для реализации этого запроса», - заявил Порошенко за час до отчета правительства в Раде, сославшись на опрос общественного мнения.

По словам президента, более 70% избирателей выступают за отставку Кабинета министров во главе с Арсением Яценюком.

В этот же день, 16 февраля, годовая работа Кабинета министров большинством голосов в парламенте была признана неудовлетворительной после нескольких часов обильной критики.

По мнению большинства депутатов, выступавших в тот день в Верховной Раде, премьер-министр Яценюк и члены его правительства не справились с задачей по спасению падающей экономики Украины, истощенной военной агрессией России на Донбассе и острым дефицитом валютных поступлений из-за падения цен на сырьевых рынках.

Несмотря на казавшуюся решимость депутатов отправить в свободное плавание кабинет Яценюка, резолюцию о недоверии, внесенную в парламент в тот же день президентской фракцией, поддержали всего 194 народных избранника при необходимых 226 голосов.

Тем не менее, нынешний состав правительства пока остается в подвешенном состоянии, а представители власти продолжают называть сложившуюся ситуацию политическим кризисом. Пока остается загадкой, как и когда произойдет переформатирование Кабмина. Лидер фракции «Блока Петра Порошенко» Юрий Луценко заявил, что в последующие три недели премьер-министр должен предложить новый состав правительства, иначе будет рассматриваться вопрос о недоверии ему лично.

Какой-либо международной реакции на политические события в Украине пока не последовало, в том числе и от ключевого кредитора страны – Международного валютного фонда.

Транзитные войны

На минувшей неделе украинско-российский конфликт с блокированием транзитных грузоперевозок по территориям обеих стран вышел на очередной виток. После объявления бессрочной акции общественными активистами в 10 областях Украины по недопущению проезда российских грузовиков, РФ 14 февраля в одностороннем порядке остановила перемещение украинских грузовиков по своей территории.

В ответ на необоснованные действия Москвы Кабмин 15 февраля принял зеркальные меры. До момента получения объяснений от РФ и решения данного спора правительство временно приостановило действие транзитных разрешений, выданных для грузовых автомобилей с регистрацией в Российской Федерации, что влечет за собой прекращение транзитных перевозок грузовыми автомобилями РФ по территории Украины.

Премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что Украина требует от России не просто пояснений, а отмены неправомерного решения о запрете транзита украинских грузовиков.

Он также сообщил, что украинская сторона проводит консультации по данному вопросу со странами - членами Европейского Союза.

Кстати, ранее, после нескольких дней взаимных блокировок грузовиков Украина и Россия пошли на уступки. С 18 февраля заработал десятидневный режим «еду домой», когда российским грузовикам разрешили выезд из Украины в сопровождении патрулей Национальной полиции, а по территории России началось движение украинских автомобилей.

Министр инфраструктуры Украины Андрей Пивоварский высказал надежду, что Россия вернется в рамки международных договоренностей в вопросе урегулирования транзита украинских грузов по своей территории.

«Россия должна снять ограничения по транзиту для украинских автомобилей, чтобы вернуться в рамки международных договоров на принципах взаимности», - сказал министр.

Долг Януковича

На минувшей неделе Россия направила в Высокий суд Лондона иск против Украины за неуплату долга в 3 млрд долл., полученных экс-президентом Виктором Януковичем в качестве взятки Кремля за отказ от европейской интеграции 40-миллионной страны, что впоследствии вылилось в массовые гражданские протесты и смену политического режима.

В Министерстве финансов Украины заявили о готовности отстаивать в английском суде свои интересы по данному иску России.

«Министерство финансов Украины подтверждает, что компания The Law Debenture Trust Corporation PLC, доверитель кредитора по еврооблигациям со сроком погашения в декабре 2015 года, формально начала производство в Высоком суде Англии», - заявили в украинском Минфине.

По словам министра иностранных дел Павла Климкина, Украина будет доказывать в суде, что «долг Януковича» был взяткой.

«Конечно, мы будем работать с тем, чтобы доказать, что это была на самом деле взятка и по форме, и по содержанию», - сказал он.

Борьба за крымские энергоактивы

Крупнейший в Украине государственный энергохолдинг «Нафтогаз» 18 февраля сделал очередной шаг по возврату активов, утраченных в результате аннексии Россией Крыма.

Украинская компания направила РФ письменное уведомление об инвестиционном споре по захваченным активам на полуострове.

«Если спор не будет разрешен путем переговоров, «Нафтогаз» намерен передать его на рассмотрение в арбитраж», - заявили в компании.

«Нафтогаз» оценивает утраченные энергоактивы в Крыму в 15,7 млрд грн.

Если Россия проигнорирует письмо «Нафтогаза», то последующий за этим судебный иск дополнит череду арбитражных разбирательств Украины и России по активам в Крыму.

В 2015 году крупнейшие в Украине нефтедобывающая компания «Укрнафта» и «Приватбанк» обратились в международный арбитраж с исками против Российской Федерации по поводу защиты своих инвестиций в Крыму.

Артем Белоусов (УНИАН)