Фонд гарантирования решил продать недвижимость банка "Надра" в Киеве

Фонд гарантирования вкладов физических лиц принял решение о продаже недвижимости ликвидируемого банка "Надра" в Киеве, включая три нежилых помещения общей начальной стоимостью 14,93 миллиона гривень.

Как сообщается на сайте фонда, в том числе на продажу будут выставлены помещения по ул. Булаховского, 5Д, общей площадью 109,8 квадратных метра, по начальной стоимости 3,58 миллиона гривень с НДС; по ул. Маршала Тимошенко, 29, площадью 203,3 квадратных метра, за 8,040 миллиона гривень; а также по ул. Княжий затон, 4, общей площадью 106,7 квадратных метра, за 3,31 миллиона гривень.

В сообщении отмечается, что продажа первого и второго объектов состоится на открытых торгах электронной торговой площадки компании "УКГ Мониторинг", третьего - на площадке компании "Украинская универсальная биржа".

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Как сообщал УНИАН, с 6 февраля 2015 года в банке "Надра" работала временная администрация Фонда гарантирования на основании решения НБУ о признании банка неплатежеспособным.

4 июня 2015 года Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка "Надра" по предложению Фонда гарантирования вкладов физлиц.

Банк "Надра" работал на рынке Украины с 1993 года и входил в группу крупнейших по объему активов. Основным владельцем банка является структура Group DF Дмитрия Фирташа, компания Centragas Holding AG (89,9659% акций банка, Австрия).

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В 2014 году банк получил 1,041 миллиарда гривень убытка, в то время как 2013 год банк завершил с прибылью 2,374 миллиона гривень.